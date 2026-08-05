क्यों बेस्ट भाई हैं सलमान खान? अभिनेत्री सोनल चौहान ने पोस्ट में बताई वजह, परिवार पर भी की बात

अभिनेत्री सोनल चौहान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'अलायंस' शो की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें सलमान खान और सोहेल खान आपस में खुलकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस क्लिप के साथ 'जन्नत' फेम अभिनेत्री ने लिखा, "यह 'अलायंस' का सबसे खूबसूरत एपिसोड था। भाई-बहन केवल परिवार नहीं होते, बल्कि वह एक-दूसरे की ढाल और जिंदगी का सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब परिवार ही मजबूती से साथ खड़ा होता है। इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार ने दिखा दिया कि वह बेस्ट भाई क्यों हैं। भगवान आप दोनों के रिश्ते को हमेशा बनाए रखे।"