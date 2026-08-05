‘संघी’ बुलाने पर आर माधवन ने दिया रिएक्शन, फिल्म ‘धुरंधर’ को प्रोपेगेंडा बताने पर भी दिया जवाब

माधवन ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी या उसके नेताओं के खिलाफ या पक्ष में प्रचार करने वाला कोई संदेश साझा नहीं किया। उनका मानना है कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि देश के लिए अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करना गलत नहीं है। अभिनेता ने कहा कि ट्रोल्स की टिप्पणियां वह पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनसे उनके फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई उन्हें देश के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो वह उसकी मंशा पर सवाल उठाते हैं।