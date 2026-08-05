‘दादाजी आखिरी वक्त तक मुझे याद करते रहे’, ‘लॉकअप’ से बाहर आते ही वरुण यादव उर्फ लैला का छलका दर्द

Varun Yadav Lock Upp Eviction: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' से बाहर होने के बाद यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर वरुण यादव उर्फ लैला ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने न सिर्फ अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, बल्कि एक ऐसी निजी पीड़ा भी साझा की जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। वरुण ने बताया कि जब वह शो के अंदर थे, उसी दौरान उनके दादाजी का निधन हो गया। शो से बाहर आने के बाद उन्हें इस दुखद खबर का पता चला।