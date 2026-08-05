गौरव खन्ना नहीं, Lock Upp से बाहर आते ही अपने डॉग से मिलीं आकांक्षा चमोला, लोगों ने उठाए सवाल

Akanksha Chamola Dog Remark In Lock Upp: रियलिटी शो 'लॉक अप' से बाहर आने के बाद अभिनेत्री आकांक्षा चमोला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं। इस बार वजह उनका कोई नया बयान नहीं, बल्कि एक वीडियो है, जिसमें वह एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान अपने पालतू डॉग को गोद में लेकर दुलार करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके पुराने बयान को याद करना शुरू कर दिया और कई तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे।