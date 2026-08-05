गौरव खन्ना नहीं, Lock Upp से बाहर आते ही अपने डॉग से मिलीं आकांक्षा चमोला, लोगों ने उठाए सवाल

लॉकअप से बाहर आते ही आकांक्षा डॉग से मिलीं ( फोटो सोर्स- Instagram/netflix)
Akanksha Chamola Dog Remark In Lock Upp: रियलिटी शो 'लॉक अप' से बाहर आने के बाद अभिनेत्री आकांक्षा चमोला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई हैं। इस बार वजह उनका कोई नया बयान नहीं, बल्कि एक वीडियो है, जिसमें वह एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान अपने पालतू डॉग को गोद में लेकर दुलार करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके पुराने बयान को याद करना शुरू कर दिया और कई तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे।
दरअसल, शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा एक इवेंट में पहुंचीं, जहां पैपराजी के कैमरों ने उन्हें अपने डॉग के साथ कैद किया। वीडियो में वह अपने पालतू डॉग को प्यार करती और उसके साथ समय बिताती दिखाई देती हैं। हालांकि, इसी वीडियो के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि शो से बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पति गौरव खन्ना से मुलाकात की या अपने डॉग से।
आकांक्षा चमोला का ये वीडियो इसलिए भी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि 'लॉक अप' के दौरान दिया गया उनका एक बयान पहले ही काफी विवादों में रहा था। शो में जब उनके पति गौरव खन्ना उनसे मिलने पहुंचे थे, तब आकांक्षा ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि इससे अच्छा होता कि मेकर्स उनके पति की जगह उनके डॉग को बुला लेते। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी और कई लोगों ने इसे पति के प्रति अनादर बताया था।
अब जब शो खत्म होने के बाद आकांक्षा का अपने डॉग के साथ वीडियो सामने आया तो लोगों ने उसी पुराने बयान को जोड़कर उन्हें फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने दावा किया कि वह अपने पति से पहले अपने पालतू डॉग से मिलने पहुंच गईं, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने सबसे पहले किससे मुलाकात की।
'बॉलीवुड बबल' के साथ इंटरव्यू में पामेला सेरेना ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों ने आकांक्षा के पूरे बयान को नहीं सुना। उनके मुताबिक, आकांक्षा ने सबसे पहले अपने माता-पिता का जिक्र किया था और उसके बाद अपने पालतू कुत्ते की बात कही थी।
पामेला का कहना है कि लोगों ने सिर्फ एक लाइन को पकड़ लिया, जबकि पूरा संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा कि कई लोगों के लिए उनके पालतू जानवर परिवार के सदस्य जैसे होते हैं और आकांक्षा भी उसी भावना के साथ यह बात कह रही थीं।
वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई। कुछ लोगों ने इसे एक पालतू जानवर के प्रति सामान्य लगाव बताया और कहा कि इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके पुराने बयान का हवाला देते हुए उनकी आलोचना की और कहा कि उनका व्यवहार सवाल खड़े करता है।
फिलहाल आकांक्षा या गौरव खन्ना की ओर से इस वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि 'लॉक अप' से बाहर आने के बाद भी आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।
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