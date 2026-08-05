रणबीर कपूर नहीं ‘रावण’ बने यश के मुरीद हुए मनोज मुंतशिर, ‘रामायण’ के म्यूजिक को लेकर दिया रिएक्शन

एक एजेंसी से मनोज मुंतशिर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्मों के बीच तुलना के सवाल पर बड़ी ईमानदारी से बात रखी। उन्होंने कहा, "रामायण की तुलना आदिपुरुष से न करना ही बेहतर होगा। यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आदिपुरुष लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। फिल्म से जुड़े सभी लोगों ने इसे बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन, मुझे इस बात का गर्व है कि आदिपुरुष का संगीत लोगों को बहुत पसंद आया था। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 'रामायण' का संगीत भी बेहतरीन होगा और आदिपुरुष के संगीत से भी आगे जाएगा।"