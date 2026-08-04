Kajol Birthday: हम दोनों किसी और को डेट कर रहे थे- जब काजोल ने पर्सनल लाइफ को लेकर तोड़ी थी चुप्पी

लेकिन असल जिंदगी में काजोल की प्रेम कहानी काफी साधारण थी। काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात फिल्म 'हलचल' के सेट पर हुई थी। उस समय दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में किसी और को डेट कर रहे थे। काजोल ने बताया था कि पहली मुलाकात में ऐसा कोई फिल्मी पल नहीं हुआ था। दोनों के स्वभाव भी काफी अलग थे। काजोल जहां बहुत बातूनी थीं, वहीं अजय काफी शांत रहते थे। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई। यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को समझा और फिर शादी करने का फैसला लिया।