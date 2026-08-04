Kajol Birthday: हम दोनों किसी और को डेट कर रहे थे- जब काजोल ने पर्सनल लाइफ को लेकर तोड़ी थी चुप्पी

काजोल और अजय देवगन (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kajol Biography: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल आज भी अपनी मुस्कान, बेबाक अंदाज और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की सिमरन बनकर उन्होंने लाखों दिलों में जगह बनाई। सिमरन का किरदार प्यार के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। लेकिन काजोल की असली जिंदगी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। उन्होंने खुद बताया था कि अजय देवगन के साथ उनका रिश्ता पहली नजर के प्यार से नहीं, बल्कि दोस्ती और समझ से शुरू हुआ था।
काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। उनका बचपन फिल्मों के माहौल में बीता। उनकी मां तनुजा हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थीं, जबकि पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्माता थे। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद काजोल ने अपनी पहचान खुद बनाई। उन्होंने साल 1992 में फिल्म 'बेखुदी' से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उनकी पहली फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय को लोगों ने पसंद किया।
इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म 'बाजीगर' ने उनके करियर को नई दिशा दी। शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद काजोल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
साल 1995 में आई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने काजोल को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में उनका सिमरन का किरदार आज भी याद किया जाता है। प्यार के लिए लड़ने वाली सिमरन की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई।
लेकिन असल जिंदगी में काजोल की प्रेम कहानी काफी साधारण थी। काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात फिल्म 'हलचल' के सेट पर हुई थी। उस समय दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में किसी और को डेट कर रहे थे। काजोल ने बताया था कि पहली मुलाकात में ऐसा कोई फिल्मी पल नहीं हुआ था। दोनों के स्वभाव भी काफी अलग थे। काजोल जहां बहुत बातूनी थीं, वहीं अजय काफी शांत रहते थे। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत हुई। यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को समझा और फिर शादी करने का फैसला लिया।
काजोल और अजय देवगन ने 24 फरवरी 1999 को शादी की। शादी के बाद भी काजोल ने फिल्मों में काम जारी रखा। उन्होंने परिवार और करियर के बीच अच्छा संतुलन बनाया। काजोल ने 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'फना', 'माय नेम इज खान', 'गुप्त' और 'सलाम वेंकी' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया।
उनके अभिनय को कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें छह फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं। साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आज काजोल सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान रखने वाली कलाकार हैं। उनकी कहानी बताती है कि हर प्रेम कहानी फिल्मी नहीं होती, कुछ रिश्ते धीरे-धीरे बनते हैं और जिंदगी भर साथ निभाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग