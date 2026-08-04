’10 दिन बाद भी घुटनों से ऊपर पानी’, Assam Flood के बीच रणदीप हुड्डा का ग्राउंड जीरो से वीडियो वायरल

इन दिनों बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा असम में हैं और शिवसागर में एक NGO द्वारा आयोजित बाढ़ राहत बांटने के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें टीम के जमीनी काम का अपडेट दिया गया, जबकि कई परिवार अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। वीडियो में उन्हें घुटनों तक पानी में नाव से एक घर में किचन का जरूरी सामान बांटते देखा गया। “10 दिन के बाद भी पानी घुटनों के ऊपर है। यहां काफी परिवार हैं अंदर। वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं हमको। अभी हमारा इस ट्रिप में नाव का जो सामान है वो खत्म हो गया है।”