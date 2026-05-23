बॉलीवुड इंडस्ट्री पर रणदीप हुड्डा ने बोला हमला, बोले- लोगों का इगो कांच की तरह, गुस्सैल स्वभाव पर भी की बात

ई-टाइम्स के साथ इंटरव्यू में रणदीप ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। यहां लोगों का ईगो कांच की तरह नाजुक होता है। अभिनेता ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा होता था जब वो अपने किरदार की तैयारी में डूबे रहते थे और तभी बार-बार असिस्टेंट डायरेक्टर आकर उन्हें परेशान करते थे। ऐसे में उनका हरियाणवी अंदाज बाहर आ जाता था और लोग उन्हें रूड समझने लगते थे।