कौन है हेमंत मोदी? जो पहचान बदलकर फिल्मों में करता रहा काम, हत्या का दोषी एक्टर अमिताभ संग भी आ चुका नजर

गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हेमंत मोदी कभी सामान्य जिंदगी जीते थे, लेकिन एक हत्या के मामले में नाम आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साल 2005 में नरेंद्र उर्फ नैनो कम्बले हत्याकांड में हेमंत मोदी का नाम सामने आया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बताया जाता है कि उन्होंने साबरमती और मेहसाणा जेल में कई साल बिताए। बाद में पैरोल मिलने के बाद वह वापस नहीं लौटे और यहीं से शुरू हुई उनकी फरारी की कहानी।