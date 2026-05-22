स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर को हुआ था दोबारा प्यार? बेटे आर्य ने पिता के अफेयर को लेकर तोड़ी चुप्पी

Arya Babbar interview Raj Babbar Rekha affair: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर का पारिवारिक इतिहास हमेशा से ही फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से अक्सर अखबारों और मैगजीनों की सुर्खियां बनते रहे हैं। अब इसी कड़ी में राज बब्बर के बड़े बेटे और अभिनेता आर्य बब्बर ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने पिता की स्मिता पाटिल संग शादी और उनकी मौत के बाद एक और अफेयर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आर्य ने पिता राज बब्बर और रेखा के कथित अफेयर की खबरों पर भी बेहद बेबाक और मजाकिया अंदाज में अपनी राय रखी है।