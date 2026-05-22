Michael Jackson पर Ram Gopal Varma का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया

इस पर राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि 25 जून 2009 की सुबह जब वो नींद से उठे तो टीवी पर कुछ शब्द दिखे, "माइकल जैक्सन मर चुका है, मैंने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया।" उन्होंने लिखा कि कई सेकंड तक उन्हें लगा ये बुरा सपना है। उन्होंने रिमोट उठाकर चैनल बदले लेकिन हर जगह वही खबर थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो नामुमकिन था वो हो गया था। यहीं नहीं, राम गोपाल वर्मा ने कहा कि वो माइकल जैक्सन से "नफरत" करते हैं लेकिन ये नफरत दरअसल एक गहरे प्यार की पहचान है। वो नफरत इसलिए कि माइकल ने साबित कर दिया कि वो भी एक इंसान थे, उनका दिल भी धड़कना बंद हो सकता था।