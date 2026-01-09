डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

राम गोपाल वर्मा और गीतू मोहनदास (सोर्स: X)
Toxic Teaser Controversy: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार और कल्ट क्लासिक फिल्में दी हैं। इन दिनों वो फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आते हैं। हालांकि, उन्होंने साल 2025 में अपने फेवरेट अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ की घोषणा की है। राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रॉन्ग विचार खुलकर रखते हैं, साथ ही जब उन्हें किसी का काम पसंद आता है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस बात से हैरान हो गए हैं।
8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर फिल्म ‘टॉक्सिक’ का टीजर रिलीज किया गया, जिस पर दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा होने लगी हैं। अब इस टीजर पर राम गोपाल वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न सिर्फ टीजर की तारीफ की, बल्कि फिल्म की डायरेक्टर की जमकर सराहना भी की। राम गोपाल वर्मा ने कहा वें टीजर देखकर हैरान रह गए।
राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्टर गीतू मोहनदास की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी दमदार फिल्म एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है। उनके मुताबिक, इस स्तर पर कोई भी मेल डायरेक्टर उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने गीतू मोहनदास को फीमेल एम्पावरमेंट की बेहतरीन मिसाल बताया।
पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक फिल्म की एक्ट्रेसेस के पोस्टर रिलीज करने के बाद, कल मेकर्स ने ‘टॉक्सिक’ के मुख्य किरदार को टीजर के जरिए प्रेजेंट किया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। अभिनेता यश ने भी X पर अपने किरदार राया को इंट्रोड्यूस कराते हुए टीजर शेयर किया है, जिसमें वो दमदार एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं।
फिल्म में अभिनेता यश मुख्य भूमिका में हैं और उनके किरदार का नाम राया है। उनके साथ फिल्म में कियारा आडवाणी नादिया के रूप में, नयनतारा गंगा के रूप में, तारा सुतारिया रेबेका के रूप में, रुक्मिणी वसंत मेलिसा के रूप में और हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रूप में नजर आएंगी। फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी और इसे हिंदी, मलयालम, तेलुगू और तमिल समेत 6 भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।
बता दें, राम गोपाल वर्मा फिल्मों में अपनी रियलिस्टिक अप्रोच और टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ‘शिवा’, ‘रंगीला’, ‘सत्या’, ‘कंपनी’ और ‘सरकार’ जैसी फिल्मों के लिए खास पहचान मिली है। इसके अलावा, वो अपनी बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टाइल के लिए भी फेमस हैं।
