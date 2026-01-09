डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

Toxic Teaser Controversy: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार और कल्ट क्लासिक फिल्में दी हैं। इन दिनों वो फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आते हैं। हालांकि, उन्होंने साल 2025 में अपने फेवरेट अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ की घोषणा की है। राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रॉन्ग विचार खुलकर रखते हैं, साथ ही जब उन्हें किसी का काम पसंद आता है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस बात से हैरान हो गए हैं।