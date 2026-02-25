विरोश की शादी में दिखी इंटरनेशनल झलक, पूल पार्टी और लग्जरी डेकोर के साथ, नेपकिन पर लिखा वो नाम हुआ वायरल

इसके साथ ही, हरियाली से भरे पूल एरिया में लाल रंग के कप में ड्रिंक्स रखी हुई हैं, जो माहौल को पार्टी जैसा बना रहे हैं।रश्मिका ने अपनी ओर से शादी के जश्न की एक अलग झलक दी है। उन्होंने गोल्डन लाइट्स के नीचे सजी एक लंबी डिनर टेबल की फोटोज शेयर की है। इसमें टेबल पर लिली के फूल, ग्रीन हाइड्रेंजिया, सेब और अंगूर रखे गए हैं और सबसे मजेदार बात ये है कि टेबल पर कस्टम प्रिंटेड मेन्यू कार्ड भी है, जिससे लगता है कि मेहमानों के लिए खास जापानी व्यंजन तैयार किए गए हैं। रश्मिका ने खाने की एक हल्की ब्लर फोटोज भी पोस्ट की है, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।