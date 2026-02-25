भूतिया हंसी के साथ लौटे अक्षय कुमार, मच अवेटेड ‘भूत बंगला’ के गाने का टीजर हुआ रिलीज

भूत बंगला फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा बनाई जा रही है, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स का हिस्सा है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और दिवंगत अस्रानी जी जैसे मशहूर कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो कि पहले भी शानदार कॉमेडी और हॉरर फिल्में बना चुके हैं। इसे प्रोड्यूस किया है अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने। फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।