इजरायल की फूड ब्रांड को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, अब एक्ट्रेस ने दी सफाई, बोलीं- अब ध्यान रखूंगी

काम के मोर्चे पर स्वरा हाल ही में अपने पति और राजनेता फहाज अहमद के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आई थीं। इस कार्यक्रम में वास्तविक जीवन के चर्चित जोड़ों को विभिन्न चुनौतियों और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते दिखाया गया। स्वरा भास्कर अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। यही बात कभी-कभी उन्हें विवादों में भी ले आती है। लेकिन इस ताजा मामले में उन्होंने आलोचना से बचने की बजाय सीधे सफाई देने का रास्ता चुना।