Sanjay Leela Bhansali: क्या संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक? टीम ने बताई वायरल खबर की सच्चाई

जैसे ही यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैली, संजय लीला भंसाली की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "संजय लीला भंसाली के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार हैं। इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने काम में व्यस्त हैं।"