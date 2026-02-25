25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

100 करोड़ के बजट में कमा डाले 209 करोड़, कोविड महामारी के दौरान हिट थी ये फिल्म

Gangubai Kathiawadi: कोविड महामारी के दौर में जब सिनेमा हॉल बंद थे और फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ा, तब भी एक फिल्म ने कमाल कर दिखाया। ये फिल्म मात्र 100 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसकी कमाई ने सबको चौंका दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 25, 2026

Gangubai Kathiawadi

फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ((सोर्स: X @Its_CineHub के अकाउंट द्वारा)

Gangubai Kathiawadi: साल 2022 में जब हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री कोरोना महामारी के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही थी। तब संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने एक नया मोड़ दिया। बता दें, कई महीनों तक बंद पड़े थिएटर धीरे-धीरे दर्शकों से खाली थे, लेकिन इस फिल्म ने फिर से थिएटरों में लोगों का विश्वास जगाया और बड़ी सख्या में भीड़ लगाई।

कठिनाई से लड़ने की ताकत को खूबसूरती से दिखाया गया

अगर फिल्म की कहानी कि बात करें तो, एक युवा (alia bhatt) लड़की गंगूबाई की है, जिसे धोखा देने के बाद मुसीबतों में डाल दिया जाता है। वो मुंबई के एक फेमस रेड-लाइट इलाके में पहुंचती है, लेकिन अपनी हिम्मत और जज्बे से वो वहां की सबसे प्रभावशाली महिला बन जाती है। इस कहानी में मजबूती, महिला सशक्तिकरण और कठिनाई से लड़ने की ताकत को खूबसूरती से दिखाया गया है, जो लोगों के दिल को छूने वाली थी। बता दें, संजय लीला भंसाली के निर्देशन ने ही इस कहानी को जीवंत बनाया है। दरअसल, आलिया भट्ट की दमदार एक्टिंग ने गंगूबाई के किरदार को असली रंग दिया और फिल्म के रंगीन सेट, बेहतरीन संगीत और खूबसूरत सीन भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने में मददगार साबित हुए।

'गंगूबाई काठियावाड़ी' महज दर्शकों के बीच ही नहीं, बल्कि ट्रोलर्स के बीच भी पसंद की गई। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले, जिनमें 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स भी शामिल है। साथ ही, बॉक्स ऑफिस पर भी इसने बड़ी सफलता हासिल की और 209 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई की। अब ये 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई।

भारतीय सिनेमा का जादू अभी भी जिंदा है

इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली का नाम हमेशा से धमाकेदार निर्देशकों में गिना जाता है। उन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति और इमोशन्स को अपनी फिल्मों में भरपूर उकेरा है। वे राज कपूर, के. आसिफ, और गुरु दत्त जैसे बड़े स्टार्स की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी फिल्में इस बात का सबूत हैं कि बड़ी कहानी, जब दमदार अंदाज में पेश की जाए, तो वो हमेशा दर्शकों के दिल में घर कर जाती है।

दरअसल, संजय लीला भंसाली ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा का जादू अभी भी जिंदा है और बड़ी स्क्रीन का अनुभव अनमोल है। उनकी फिल्मों में गहराई, शान और भारतीयता का अनूठा मेल देखने को मिलता है, जो विश्व स्तर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बनता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Feb 2026 01:50 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 100 करोड़ के बजट में कमा डाले 209 करोड़, कोविड महामारी के दौरान हिट थी ये फिल्म

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sanjay Leela Bhansali: क्या संजय लीला भंसाली को आया हार्ट अटैक? टीम ने बताई वायरल खबर की सच्चाई

संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आया है या नहीं। उनकी टीम ने खुद एक स्टेटमेंट जारी कर पूरी सच्चाई बता दी है।
बॉलीवुड

37 दिनों में 305 करोड़ समेट ले गई ‘बॉर्डर 2’, बन गई इन स्टारकास्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

37 दिनों में 305 करोड़ समेट ले गई 'बॉर्डर 2', बन गई इन स्टारकास्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड

घर पर रखी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ती…धर्म पर बहस के बीच सोनू सूद ने कही ये बड़ी बात

घर पर रखी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ती...धर्म पर बहस के बीच सोनू सूद ने कही ये बड़ी बात
बॉलीवुड

चॉकलेटी बॉय से ‘एंग्री हीरो’ तक… 23 साल का रोलर-कोस्टर सफर, 200 रिजेक्शन के बाद बना 200 करोड़ क्लब का सितारा

Shahid Kapoor Birthday Special
बॉलीवुड

AI से बनी नकली आवाजों पर HC हुआ सख्त, बिना अनुमति सेलेब्रिटी वॉइस इस्तेमाल पर कोर्ट लेगा बड़ा एक्शन

singer jubin nautiyal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.