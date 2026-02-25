100 करोड़ के बजट में कमा डाले 209 करोड़, कोविड महामारी के दौरान हिट थी ये फिल्म

अगर फिल्म की कहानी कि बात करें तो, एक युवा (alia bhatt) लड़की गंगूबाई की है, जिसे धोखा देने के बाद मुसीबतों में डाल दिया जाता है। वो मुंबई के एक फेमस रेड-लाइट इलाके में पहुंचती है, लेकिन अपनी हिम्मत और जज्बे से वो वहां की सबसे प्रभावशाली महिला बन जाती है। इस कहानी में मजबूती, महिला सशक्तिकरण और कठिनाई से लड़ने की ताकत को खूबसूरती से दिखाया गया है, जो लोगों के दिल को छूने वाली थी। बता दें, संजय लीला भंसाली के निर्देशन ने ही इस कहानी को जीवंत बनाया है। दरअसल, आलिया भट्ट की दमदार एक्टिंग ने गंगूबाई के किरदार को असली रंग दिया और फिल्म के रंगीन सेट, बेहतरीन संगीत और खूबसूरत सीन भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने में मददगार साबित हुए।