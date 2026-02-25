37 दिनों में 305 करोड़ समेट ले गई ‘बॉर्डर 2’, बन गई इन स्टारकास्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

5वें हफ्ते में भी फिल्म की कमाई जारी रही। इसकी पांचवीं सप्ताह के मंगलवार को 30 लाख रुपए की कमाई हुई, जो पिछले दिन की तुलना में थोड़ा बढ़त है। इसी तरह, पांचवे हफ्ते में कुल कमाई लगभग 2.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बता दें, फिल्म की कुल कमाई करीब 308 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स भी हैं। 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।