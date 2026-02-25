मां बनने के 3 महीने बाद दिखी कैटरीना कैफ, कैमरे को देखकर दिया ये रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

Katrina Kaif Video: बॉलीवुड की 'बार्बी डॉल' कैटरीना कैफ के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मां बनने के 3 साल बाद कैटरीना पहली बार पब्लिक के बीच नजर आईं और उनकी एक झलक ने ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पिछले साल नवंबर में बेटे विहान कौशल के जन्म के बाद से ही कैटरीना लाइमलाइट और चकाचौंध से दूर थीं, लेकिन हाल ही में जब उन्हें मुंबई की सड़कों पर स्पॉट किया गया, तो उनके चेहरे का निखार और मातृत्व का ग्लो साफ नजर आ रहा था।