ऋतिक रोशन ने किया था बड़ी शारीरिक चुनौती का सामना, डॉक्टर्स ने दी थी ये चेतावनी

Hrithik Roshan: इंडस्ट्री के हैंडसम हंक रहे ऋतिक रोशन अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कभी वह अपनी एक्स वाइफ के साथ दिखते हैं तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड सबा पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। वहीं हाल ही में उनका एक बैसाखी से चलते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसे देख उनके फैंस भी डर गए थे। अब ऐसे में उनकी बीमारी को लेकर ही ऐसी खबर है जो शायद ही उनके फैंस जानते होंगे। करियर की शुरुआत में ऋतिक रोशन ने बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती का सामना किया था। जिसे लेकर डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दे डाली थी।