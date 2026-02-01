40 साल बाद एक साथ दिखेंगे अमिताभ बच्चन और कमल हासन, बिग बी ने साझा की सेट से तस्वीरें

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए इस मच अवेटेड री-यूनियन की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि वो लंबे समय बाद कमल हासन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों इससे पहले 1985 में रिलीज हुई फिल्म 'गिरफ्तार' में साथ नजर आए थे। उस फिल्म में स्टारकास्ट की भव्यता और कहानी की दमदार प्रस्तुति ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। अब चार दशक बाद ये जोड़ी फिर से इतिहास दोहराने को तैयार है।