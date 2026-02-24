‘उनके साथ काम करना मेरे लिए…’, संजय लीला भंसाली के बर्थडे पर एक्ट्रेस संदीपा धर लिखा इमोशनल पोस्ट

संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस में बनी और रवि उदयकर के निर्देशन में बनी 'दो दीवाने सहर में' फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इसमें संदीपा धर, इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा मिश्रा, जैसे बेहतरीन कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं। बता दें कि फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में लग चुकी है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन की अच्छा है। फिल्म की कहानी काफी यूनीक है, जिसमें दो मिलेनियल जो 'Self-Acceptance' से स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कैसे दोनों अपनी खुद की परसनैलिटी को स्वीकारते हैं खुद को स्वीकारते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं, फिल्म में यही दिखाया गया है।