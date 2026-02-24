क्या आदमी है वो…शाहरुख खान की चोट को लेकर इस एक्टर ने खोला बड़ा राज, बोले-सिर्फ 3-4 घंटे की नींद…

'लल्लनटॉप' के साथ एक इंटरव्यू में गोविंद नामदेव ने बताया कि उन्होंने शाहरुख के साथ साल 2000 में आई फिल्म 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' में काम किया था। उस दौरान उन्होंने करीब से देखा कि शाहरुख अपने काम को लेकर कितने समर्पित हैं। नामदेव ने कहा, 'क्या आदमी है वो...शाहरुख दिन-रात काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो मुश्किल से तीन-चार घंटे की नींद लेते हैं और बाकी समय शूटिंग, रिहर्सल, डायलॉग की तैयारी या दूसरे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिताते हैं।'