ड्राइवर सोता रहा…कार से बदबू आने से परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा की बहन, डरावना अनुभव किया शेयर

मीरा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब कैब उनके पास पहुंची तो वाहन की हालत बेहद खराब थी। गाड़ी में बदबू थी और साफ-सफाई का अभाव साफ नजर आ रहा था। अभिनेत्री के मुताबिक, जब उन्होंने ड्राइवर से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्हें महसूस हुआ कि चालक ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था और गाड़ी चलाते समय उनींदा लग रहा था।