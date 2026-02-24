24 फ़रवरी 2026,

बॉलीवुड

ड्राइवर सोता रहा…कार से बदबू आने से परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा की बहन, डरावना अनुभव किया शेयर

Meerra Chopraa Scary Experience: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर मीरा चोपड़ा ने हाल ही में एक डरावना अनुभव शेयर किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 24, 2026

Meerra Chopraa Scary Experience

Meerra Chopraa Scary Experience (सोर्स- एक्स)

Meerra Chopraa Scary Experience: फिल्म अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने कैब एग्रीगेटर कंपनी 'उबर इंडिया' के साथ अपना एक बेहद परेशान करने वाला अनुभव साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि तड़के सुबह बुक की गई 6 घंटे की राइड उनके लिए डरावनी साबित हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 20 मिनट में कैब छोड़ देने के बावजूद उनसे पूरे छह घंटे का किराया वसूल लिया गया।

ड्राइवर की स्थिति पर उठाए सवाल (Meerra Chopraa Scary Experience)

मीरा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब कैब उनके पास पहुंची तो वाहन की हालत बेहद खराब थी। गाड़ी में बदबू थी और साफ-सफाई का अभाव साफ नजर आ रहा था। अभिनेत्री के मुताबिक, जब उन्होंने ड्राइवर से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्हें महसूस हुआ कि चालक ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था और गाड़ी चलाते समय उनींदा लग रहा था।

मीरा का कहना है कि सड़क पर इस तरह की स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता हुई और उन्होंने तुरंत कैब छोड़ने का फैसला किया। महज कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने दूसरी राइड बुक कर ली।

पूरा किराया वसूलने का आरोप (Meerra Chopraa Scary Experience)

अभिनेत्री का आरोप है कि आधी सर्विस के बावजूद उनसे छह घंटे का पूरा पैसा लिया गया। उन्होंने इसे बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करती हैं। मीरा ने कंपनी की प्रतिक्रिया को भी असंतोषजनक बताया और कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि केवल राजस्व को।

उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने अपने-अपने अनुभव साझा किए, जबकि कुछ ने कहा कि कैब सेवाओं में जवाबदेही और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है।

फिल्मी सफर पर एक नजर

काम के मोर्चे पर बात करें तो मीरा चोपड़ा ने दक्षिण भारतीय सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल फिल्म 'अनबे आरुयिरे' से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ एसजे सूर्या नजर आए थे। इसके बाद वो तेलुगु फिल्म बंगरम में पवन कल्याण के साथ दिखीं।

फिल्म वाना में उनके अभिनय को सराहना मिली। बॉलीवुड में उन्होंने '1920 लंदन' से कदम रखा, जिसमें उनके अपोजिट शरमन जोशी थे। इसके अलावा वो 'गैंग ऑफ गोस्ट' और चर्चित कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 375' में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा ने अहम भूमिकाएं निभाईं।

हाल ही में मीरा ने निर्माता के तौर पर भी कदम रखा है। उनकी फिल्म 'गांधी टॉक्स' एक मूक फिल्म है, जिसका संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है।

सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

मीरा चोपड़ा की इस आपबीती ने एक बार फिर शहरी परिवहन सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कैब कंपनियां ड्राइवरों की फिटनेस और वाहन की गुणवत्ता की नियमित जांच करती हैं? और अगर ग्राहक बीच में राइड समाप्त करता है, तो भुगतान नीति कितनी पारदर्शी है?

फिलहाल, कंपनी की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।



Updated on:

24 Feb 2026 04:28 pm

Published on:

24 Feb 2026 04:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ड्राइवर सोता रहा…कार से बदबू आने से परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा की बहन, डरावना अनुभव किया शेयर

