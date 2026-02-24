24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला ‘The Kerala Story 2’ का कंटेंट, लगाए 16 कट

CBFC Imposes 16 Cuts In The Kerala Story: सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स (CBFC) ने फिल्म 'The Kerala Story 2' के कंटेंट में बड़ी कटौती की है। बोर्ड ने फिल्म के बोल्ड और रेप सीन को सेंसर कर 16 जगहों पर कट लगाने का निर्णय लिया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 24, 2026

बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला 'The Kerala Story 2' का कंटेंट, लगाए 16 कट

फिल्म- द केरल स्टोरी 2 (सोर्स: IMDb)

CBFC Imposes 16 Cuts In The Kerala Story: फिल्म The Kerala Story 2: Goes Beyond विवादित कंटेंट को लेकर सुर्खियों में बनी है। इस शुक्रवार, 27 फरवरी को थिएटरों में रिलीज होने जा रही है। बता दें, रिलीज से पहले फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन बोर्ड ने फिल्म में कुल 16 बदलाव या कट लगाने के आदेश भी दिए हैं।

रेप और बोल्ड सीन में कटौती की गई

अब खबरें ऐसी आ रही है कि फिल्म के कुछ रेप और बोल्ड सीन में कटौती की गई है और किसिंग सीन को लगभग 50% कम किया गया है, जिससे लिप-लॉक का हिस्सा करीब 7 सेकंड छोटा हुआ। रेप सीन के विजुअल्स भी आधे कर दिए गए हैं, लगभग 20 सेकंड की कटौती के साथ। साथ ही, एक महिला को थप्पड़ मारने और दूसरी के सिर पर चोट लगने वाले 2 सीन्स को 2-2 सेकंड कम किया गया है और अब आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने वाले दृश्य में भी बदलाव करने को कहा गया है। इसके अलावा, 3 जगहों पर संवाद बदले गए हैं और एक शब्द को म्यूट करने का निर्देश दिया गया है।

इतना ही नहीं, CBFC ने मेकर्स को फिल्म की शुरुआत में ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। साथ ही, एक स्टैटिक टेक्स्ट डिस्क्लेमर और वॉइसओवर का समय भी बढ़ाया गया है।

स्क्रिप्ट की कॉपी और घटनाक्रम से जुड़े जरूरी दस्तावेज होगा जमा

बोर्ड ने स्क्रिप्ट की कॉपी और फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा कराने को भी कहा है। इन सभी बदलाव पूरे होने के बाद 16 फरवरी को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। सर्टिफिकेट के मुताबिक, फिल्म की समयअवधि 131 मिनट 24 सेकंड (2 घंटे 11 मिनट 24 सेकंड) है।

फिल्म का निर्माण Vipul Amrutlal Shah ने किया है, जबकि डायरेक्शन Kamakshya Narayan Singh ने दिया है। साथ ही, स्टार कास्ट में Ulka Gupta, Aditi Bhatia और Aishwarya Ojha लीड रोल में नजर आएंगी।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बोल्ड और रेप सीन में हुई बड़ी कटौती, CBFC ने बदला 'The Kerala Story 2' का कंटेंट, लगाए 16 कट

बॉलीवुड

मनोरंजन

मैक्सिको हिंसा में फंसे थे हनी सिंह, दी हेल्थ अपडेट, मोस्ट वांटेड डॉन की मौत के बाद मचा हंगामा

मेक्सिको में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में हनी सिंह के वहां फंसने की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी सलामती के लिए लोग दुआ करने लगे। अब खुद हनी सिंह ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है और खुद को सुरक्षित बताया है।
बॉलीवुड

महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight
बॉलीवुड

इतिहास के झरोखे से: लता मंगेशकर की वो 5 सुपरहिट फिल्में जिसने सिनेमाई संगीत को बदल डाला

Lata Mangeshkar Best Songs
बॉलीवुड

Zakir Khan Break Reason: जाकिर खान ने हेल्थ की वजह से नहीं, इस बड़े कारण लिया था ब्रेक

जाकिर खान ने अपने ब्रेक को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने इसका बड़ा कारण भी बताया है जो हेल्थ नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि उनकी हेल्थ बेहद खराब है, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर जवाब दिया है।
बॉलीवुड

उदयपुर के इस शाही पैलेस में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!

उदयपुर के इस शाही होटल में होगी रश्मिका-विजय की शादी, एक रात का किराया जान उड़ें जाएंगे होश!
बॉलीवुड
