अब यह सरस्वती की देन है कि… जब सलीम खान ने सुनाई देवी लक्ष्मी और मां सरस्वती की कहानी

Salim Khan Old Interview: वेटरन स्क्रीनप्ले राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान, इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। ‘शोले', ‘दीवार', ‘जंजीर', ‘डॉन' और ‘हाथी मेरे साथी' जैसी सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखने वाले 90 वर्षीय सलीम खान को बीती 17 फरवरी को माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों के मुताबिक, उनकी एक छोटी सी सर्जरी (DSA Procedure) की गई है। हालांकि, अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।