मैक्सिको हिंसा में फंसे थे हनी सिंह, दी हेल्थ अपडेट, मोस्ट वांटेड डॉन की मौत के बाद मचा हंगामा

Mexico Violence: मेक्सिको में हालात इस समय ठीक नहीं है और हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के बदनाम लीडर को पकड़ने के लिए मेक्सिकन सेना के ऑपरेशन में लीडर तो मारा गया था। जिसके बाद उस ऑपरेशन के बाद हिंसा भड़क गई और कम से कम 73 लोग मारे गए। ऐसे में जहां खून-खराबा मचा हुआ है। वहीं से जब खबर आई कि फेमस सिंगर यो यो हनी सिंह भी मैक्सिको में फंसे हुए हैं तो उनके फैंस चिंतित हो उठे और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अब ऐसे में खुद हनी सिंह ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है। साथ ही फोटो भी शेयर की है।