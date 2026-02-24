24 फ़रवरी 2026,

बॉलीवुड

महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एसएस राजामौली और महेश बाबू एक दूसरे से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए राम गोपाल वर्मा भड़क गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 24, 2026

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight (सोर्स- एक्स)

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला वीडियो है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वीडियो को देखकर फैंस हैरान रह गए और कुछ देर के लिए तो लोगों को लगा कि सच में दोनों के बीच विवाद हो गया है।

राम गोपाल वर्मा ने साझा किया वीडियो (Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight)

दरअसल, इस वीडियो को फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर साझा किया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि अब सिनेमा का अंत हो चुका है। उनके इस बयान ने बहस को और भी तेज कर दिया।

पहली नजर में ये वीडियो बिल्कुल असली लगता है। एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन इतना वास्तविक दिखाया गया है कि कोई भी भ्रमित हो सकता है। हालांकि, बाद में साफ हुआ कि ये पूरा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। तकनीक की इस बारीकी ने दर्शकों को चौंका दिया है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight)

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का कहना है कि तकनीक के इस दौर में फिल्म निर्माण का तरीका बदल जाएगा और अब हर कोई अपनी कल्पना को स्क्रीन पर उतार सकेगा। वहीं कुछ यूजर्स ने इसे मनोरंजन का नया माध्यम बताया और कहा कि अगर सही इस्तेमाल हो तो AI फिल्म इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो सकता है।

कई फैंस ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उन्होंने दोनों को इतने अलग अंदाज में पहले कभी नहीं देखा। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सिनेमा खत्म नहीं हो रहा, बल्कि नए रूप में विकसित हो रहा है। दर्शकों की अपेक्षाएं पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब कंटेंट की गुणवत्ता ही असली कसौटी होगी।

फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर बढ़ी उत्सुकता

महेश बाबू और राजामौली इन दिनों अपनी मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' की तैयारियों में जुटे हैं। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसे कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

कुछ समय पहले फिल्म का फर्स्ट लुक हैदराबाद में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया था, जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।

महेश बाबू और राजामौली की ओर से कोई रिएक्शन नहीं

हालांकि वायरल AI वीडियो पर अब तक महेश बाबू और राजामौली की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है- क्या आने वाले समय में तकनीक पारंपरिक सिनेमा को चुनौती देगी या फिर यही तकनीक फिल्म निर्माण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी?

फिलहाल, इतना तय है कि इस वायरल वीडियो ने फिल्म रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी है और दर्शक अब इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हैं।

Published on:

24 Feb 2026 01:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

