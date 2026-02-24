महेश बाबू और एस एस राजामौली के बीच हुई मारपीट? देखकर भड़क गए राम गोपाल वर्मा, बोले- सिनेमा मर चुका है

Ram Gopal Verma On SS Rajamouli-Mahesh Babu Fight: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि एक चौंकाने वाला वीडियो है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वीडियो को देखकर फैंस हैरान रह गए और कुछ देर के लिए तो लोगों को लगा कि सच में दोनों के बीच विवाद हो गया है।