हेमा मालिनी के छलके धर्मेंद्र की याद में आंसू, जीना हुआ मुश्किल, बोलीं- क्या वो सच में चले गए…?

Hema Malini On Dharmendra: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन को आज यानी 24 फरवरी को पूरे 2 महीने हो गए हैं। ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी उन्हें याद कर बेहद भावुक हो उठी हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के बिना जीने को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि धर्मेंद्र उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसी बीच धर्मेंद्र को बाफ्टा अवॉर्ड में स्पेशल ट्रीब्यूट भी दिया गया है। इसे लेकर भी हेमा मालिनी ने अपनी राय रखी।