विलेन के रोल में इमरान हाशमी का नाम क्यों हो रहा ट्रेंड? क्या ‘बड़े साहब’ के रोल में एक्टर की की एंट्री हुई!

फिल्म 'धुरंधर 2' के सबसे बड़े रहस्य में से एक है फिल्म का मिस्ट्री कैरेक्टर 'बड़े साहब'। इस रोल को कौन निभाएगा, इस सवाल ने फैंस के बीच जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर दी है। खबरों की मानें तो इस रहस्यमयी रोल के लिए एक्टर इमरान हाशमी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में एक लीक हुए स्क्रीनशॉट में इमरान का नाम कास्ट लिस्ट में दिखा था, जिससे कयास और भी मजबूत हो गए हैं। हालांकि मेकर्स और खुद इमरान हाशमी ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन फैंस उनकी विलेन के तौर पर एंट्री को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।