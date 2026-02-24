रणवीर सिंह की याचिका पर ‘ब्रेक’: FIR रद्द कराने की कोशिशें रही नाकाम, आज होगा बड़ा फैसला

Ranveer Singh Kantara Chapter 2: बॉलीवुड के 'एनर्जी किंग' रणवीर सिंह इन दिनों एक पुरानी गलती की वजह से कानूनी पचड़ों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के एक सीन की नकल उतारना उन्हें अब महंगा पड़ रहा है। सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां रणवीर को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।