BAFTA 2026: मणिपुरी भाषा की छोटी-सी फिल्म ‘बूंग’ ने रचा इतिहास, बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़…इस कैटेगरी में जीता अवॉर्ड

लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह में अवॉर्ड स्वीकार करते हुए लक्ष्मीप्रिया देवी ने अपने गृह राज्य मणिपुर में शांति लौटने की प्रार्थना की। फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी भी समारोह में मौजूद थे। पुरस्कार समारोह में प्रजेंटर के रूप में शामिल हुई अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में कर दर्शकों को चौंका दिया। आलिया को कहते सुना गया, 'नमस्कार! अगला अवॉर्ड एक ऐसी फिल्म के लिए है, जो अंग्रेजी में नहीं है।' समारोह में 'इन मेमोरियम' कैटेगरी में दिवंगत हस्तियों को याद किया गया, इसमें भारतीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई।