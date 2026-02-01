‘मुझे नशीली दवा दी गई, और फिर… ‘The Kerala Story 2’ में दिखाए गए केस की असल पीड़ित का चौंकाने वाला खुलासा

The Kerala Story 2 Controversy: 2023 में आई फिल्म 'द केरल स्टोरी' की सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2', का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से आये दिन कोई न कोई विवाद जुड़ता जा रहा है। कोई फिल्म को प्रोपेगेंडा बता राह है तो कोई सच्ची कहानी। इसी बीच, फिल्म के मेकर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से कई कथित पीड़ितों को कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ मंच पर लाया गया। इस दौरान, एक पीड़िता ने मुंबई के माहिम दरगाह से जुड़ी एक चौंकाने वाली सच्ची कहानी शेयर की, जिसमें उसने दावा किया कि उसे नशीली दवाएं दी गईं और जबरन शादी कराई गई।