जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, कुछ ही दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली की अदालत से राहत मिलने के बाद राजपाल यादव ने 16 फरवरी को जेल से बाहर कदम रखा। इससे पहले उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह मामला एक दशक पुराना है, जिसकी जड़ें उनकी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ी हैं। इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने एक कंपनी से कर्जा लिया था, जिसे समय पर चुकाया नहीं जा सका। बाद में जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए और मामला अदालत तक पहुंच गया।