23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, कुछ ही दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail: अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अब अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारी में हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 23, 2026

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail (सोर्स- एक्स)

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail: कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता राजपाल यादव ने कानूनी मुश्किलों से बाहर आते ही दोबारा कैमरे का सामना कर लिया है। 9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंचते ही अभिनेता सीधे सेट पर पहुंचे और लंबित काम को आगे बढ़ाया।

16 फरवरी को मिली अंतरिम जमानत (Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail)

दिल्ली की अदालत से राहत मिलने के बाद राजपाल यादव ने 16 फरवरी को जेल से बाहर कदम रखा। इससे पहले उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह मामला एक दशक पुराना है, जिसकी जड़ें उनकी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ी हैं। इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने एक कंपनी से कर्जा लिया था, जिसे समय पर चुकाया नहीं जा सका। बाद में जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए और मामला अदालत तक पहुंच गया।

कैसे बढ़ता गया कर्ज? (Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail)

शुरुआत में लिया गया कर्जा समय के साथ ब्याज और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण बढ़ता गया। साल 2018 में मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। बाद में उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिली, लेकिन बकाया राशि चुकाने के निर्देश भी दिए गए। जब अदायगी नहीं हो पाई तो अदालत के आदेश पर उन्हें समर्पण करना पड़ा।

जेल से बाहर आकर जताया आभार

रिहाई के बाद राजपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो तीन दशक से अधिक समय से दर्शकों का प्यार पा रहे हैं और हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया और अपने समर्थकों को भी धन्यवाद कहा। जानकारी के मुताबिक, 28 फरवरी को वो मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जहां पूरे मामले पर विस्तार से बात कर सकते हैं।

बॉलीवुड से मिला साथ

कानूनी संकट के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके समर्थन में आगे आए। अभिनेता सोनू सूद ने सार्वजनिक रूप से आर्थिक मदद की पेशकश की और उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट से भी जोड़ा। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन समेत कई सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया। इंडस्ट्री के इस समर्थन ने अभिनेता को मानसिक और आर्थिक रूप से संभलने में मदद की।

30 साल का सफर और नई शुरुआत

राजपाल यादव 2027 में बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे करेंगे। छोटे कद और दमदार अभिनय शैली के कारण उन्होंने कॉमिक भूमिकाओं में अलग पहचान बनाई। ‘हंगामा’, ‘चुप चुप के’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। अब ‘वेलकम टू द जंगल’ के जरिए वो फिर से दर्शकों को हंसाने की तैयारी में हैं।

कानूनी पेचीदगियों और आर्थिक दबाव के बावजूद काम पर लौटना ये दिखाता है कि अभिनेता अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कर्ज मामले को किस तरह सुलझाते हैं और बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी को किस तरह बरकरार रखते हैं।

ये भी पढ़ें

‘लैला मजनू’ के मजनू को मिल गई रियल लाइफ लैला? अविनाश तिवारी के इस खूबसूरत एक्ट्रेस को डेट करने की खबरें
बॉलीवुड
Avinash Tiwary and Medha Shankr dating

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 04:33 pm

Published on:

23 Feb 2026 04:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, कुछ ही दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फराह खान ने सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर, तो सलमान खान के जबरे फैन ने कर दी खास डिमांड

Farah Khan with Google CEO Sundar Pichai
बॉलीवुड

‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

फिल्म यादव जी की लव स्टोरी टाइटल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी खेसारी लाल यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में घूंसखोर पंडत को लेकर भी बात की है।
बॉलीवुड

लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026
बॉलीवुड

एआर रहमान ने ‘छावा’ को कहा ‘बांटने वाली फिल्म’, अब राइटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एआर रहमान ने फिल्म छावा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने उसे बांटने वाली फिल्म बताया था। अब छावा के राइटर ने म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान को बेहद अनूठा जवाब दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan Meets Salim Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.