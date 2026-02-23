एआर रहमान ने ‘छावा’ को कहा ‘बांटने वाली फिल्म’, अब राइटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Chhaava writer breaks silence over AR Rahman comments: ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने हाल ही में अपने बॉलीवुड में काम न मिलने के लेकर बेबाक बयान दिया था, जिसके बाद इंडस्ट्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया और खूब खरी-खोटी सुनाई। वहीं कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया था। अब इसी बीच एआर रहमान एक बार फिर बड़े पचड़े में फंस गए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले फिल्म छावा को बांटने वाली (Divisive) फिल्म कहा था। अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के लेखक ऋषि विरमानी ने चुप्पी तोड़ी है और रहमान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।