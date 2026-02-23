भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, फरहान अख्तर की इस फिल्म को मिला BAFTA अवॉर्ड

Farhan Akhtar Manipuri Film Boong Wins BAFTA Award: भारतीय सिनेमा के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में BAFTA अवॉर्ड 2026 यानी 'ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स' आयोजित हो रहा है। हर किसी की नजर इसी पर थी कि भारत क्या इसमें कोई अवॉर्ड अपने नाम कर पाएगा? तो बता दें फरहान अख्तर की मणिपुरी फिल्म ‘बूंग’ ने 'बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म' का खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया है। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने 'लिलो एंड स्टिच' और 'जूट्रोपोलिस 2' जैसे बड़े इंटरनेशनल नामों को पछाड़कर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।