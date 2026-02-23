23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन ने तोड़ी ‘जलसा’ की पुरानी परंपरा, रविवार को फैंस से नहीं मिले, बताया ये कारण

Amitabh Bachchan Post: अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा की पुरानी परंपरा पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने रविवार कुछ ऐसा किया जिससे उनके फैंस भी हैरान रह गए। वह अपने फैंस से गेट पर नहीं मिले और इसका बड़ा कारण उन्होंने पोस्ट में लिखा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 23, 2026

अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा की पुरानी परंपरा पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने रविवार कुछ ऐसा किया जिससे उनके फैंस भी हैरान रह गए। वह अपने फैंस से गेट पर नहीं मिले और इसका बड़ा कारण उन्होंने पोस्ट में लिखा।

अमिताभ बच्चन ने रविवार को नहीं की फैंस से मुलाकात

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके फैंस के बीच एक अटूट रिश्ता है। पिछले कई दशकों से यह परंपरा चली आ रही है कि हर रविवार को बिग बी अपने मुंबई वाले बंगले 'जलसा' के गेट पर आकर हजारों फैंस से मिलने आते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन इस रविवार यानी 22 फरवरी को जलसा के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। गेट के बाहर जुटने वाली भीड़ को मायूसी हाथ लगी। अमिताभ बच्चन ने खुद अपने ब्लॉग के जरिए इस रविवार दर्शन के न होने की जानकारी अपने फैंस को दी।

अमिताभ बच्चन ने तोड़ी पुरानी परंपरा (Amitabh Bachchan Post)

अमिताभ बच्चन ने अपने टंबलर (Tumblr) ब्लॉग पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए बताया कि काम की व्यस्तता और कुछ अन्य कारणों से वह इस बार गेट पर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने लिखा, "काम पूरे जोश के साथ जारी है… लेकिन… एक 'लेकिन' आ गया है। रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए मेरा दिन यहीं समाप्त होता है। यहां रविवार तो है, लेकिन अफसोस कि जलसा गेट पर इस बार रविवार (दर्शन) नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखिए, हम जल्द ही मिलेंगे।" उनके इस संदेश ने साफ कर दिया कि वह भले ही सामने न आ पाए हों, लेकिन उन्हें अपने फैंस का पूरा ख्याल है।

अमिताभ बच्चन ने पड़ोसी से की मुलाकात (Amitabh Bachchan skips tradition did not meet fans at jalsa)

भले ही इस रविवार आम फैंस को दर्शन न मिले हों, लेकिन हाल ही में बिग बी के एक पड़ोसी, निर्मित जेसरानी की किस्मत चमक गई। निर्मित ने सोशल मीडिया पर अपना इमोशनल पोस्ट करते हुए बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें पर्सनली अपने घर पर बुलाया था।

निर्मित ने बताया, "मुझे बिग बी की टीम से मैसेज मिला कि सर शाम 5 बजे मिलेंगे। जब हम उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से रिसीव किया। हमने उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें बड़े शालीन तरीके से रोक दिया। उन्होंने न सिर्फ हमें ऑटोग्राफ दिया, बल्कि अपनी तस्वीर वाली एक टी-शर्ट भी गिफ्ट की। हमने उनके साथ ग्रुप फोटो और सोलो तस्वीरें भी खिंचवाईं।" निर्मित के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था।

जल्द इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में आएंगे नजर (Amitabh Bachchan Upcoming Movie)

82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का काम के लिए जुनून कम नहीं हुआ है। इन दिनों वह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की तैयारियों में जुटे हैं। नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में वह एक बार फिर 'अश्वत्थामा' के दमदार रोल में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ प्रभास और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 09:18 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अमिताभ बच्चन ने तोड़ी ‘जलसा’ की पुरानी परंपरा, रविवार को फैंस से नहीं मिले, बताया ये कारण

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

6 दिन बाद सलीम खान के डिस्चार्ज पर आया बड़ा अपडेट, ब्रेन हेमरेज के बाद वेंटिलेटर पर हैं राइटर

सलीम खान को ब्रेन हेमरेज के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अब लगभग 7 दिन बाद उनके डिस्चार्ज को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
बॉलीवुड

विवादित बीफ सीन को लेकर ‘द केरल स्टोरी 2’ पर प्रकाश राज ने कसा तंज, बोले- सब शांति से रहते हैं…

Prakash Raj Takes A Dig On The Kerela Story 2
बॉलीवुड

जब फतवे के शोर पर सलीम खान ने दिया था बेबाक बयान, बोले- ‘अगर फिल्म देखना गुनाह है तो देखने वालों पर भी लगे फतवा’

Salim Khan Opens Up on Fatwa against Bollywood
बॉलीवुड

52 की मलाइका अरोड़ा की 19 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग कोजी तस्वीर वायरल, इटली में कपल ने मनाया वैलेंटाइन?

Malaika Arora Harsh Mehta Cozy Viral Picture
बॉलीवुड

सनातन धर्म पर फिल्में बनाने वालों को करणी सेना की धमकी, ‘यादव जी की लवस्टोरी’ विवाद के बीच बोले प्रमुख, घर में घुसकर सिखाएंगे सबक

Karni Sena Threat Amid Yadav Ji Ki Lovestory Row
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.