अमिताभ बच्चन ने तोड़ी ‘जलसा’ की पुरानी परंपरा, रविवार को फैंस से नहीं मिले, बताया ये कारण

अमिताभ बच्चन ने अपने टंबलर (Tumblr) ब्लॉग पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए बताया कि काम की व्यस्तता और कुछ अन्य कारणों से वह इस बार गेट पर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने लिखा, "काम पूरे जोश के साथ जारी है… लेकिन… एक 'लेकिन' आ गया है। रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए मेरा दिन यहीं समाप्त होता है। यहां रविवार तो है, लेकिन अफसोस कि जलसा गेट पर इस बार रविवार (दर्शन) नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखिए, हम जल्द ही मिलेंगे।" उनके इस संदेश ने साफ कर दिया कि वह भले ही सामने न आ पाए हों, लेकिन उन्हें अपने फैंस का पूरा ख्याल है।