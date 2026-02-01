52 की मलाइका अरोड़ा की 19 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग कोजी तस्वीर वायरल, इटली में कपल ने मनाया वैलेंटाइन?

Malaika Arora Harsh Mehta Cozy Viral Picture: बॉलीवुड की फिटनेस आइकन और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वैलेंटाइन वीक के दौरान की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो डायमंड रूमर्ड बॉयफ्रेंड मर्चेंट हर्ष मेहता के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो के सामने आते ही दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।