जब फतवे के शोर पर सलीम खान ने दिया था बेबाक बयान, बोले- ‘अगर फिल्म देखना गुनाह है तो देखने वालों पर भी लगे फतवा’

वहीं, ईद और रमजान के मौके पर होने वाले विवाद और आलोचना पर सवाल उठाते हुए सलीम खान ने कहा, “अगर यह तर्क दिया जा रहा है कि मुसलमान बड़ी संख्या में फिल्में देखते हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो फिर फतवा क्यों न जारी कर दिया जाए कि जो भी मुसलमान फिल्में देखता है, वह मुसलमान नहीं है?” सलीम खान ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इस्लाम में इंसानियत और मोहब्बत की सीख दी गई है, न कि बदले या नफरत की।” उनके मुताबिक त्योहार खुशी का मौका होता है और सिनेमा भी उसी खुशी का हिस्सा बन जाता है।