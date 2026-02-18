सलीम खान को क्यों नहीं थी बेटे सलमान खान की शादी की चिंता, एक इंटरव्यू में खुद किया था खुलासा

साल 2012 में सलीम खान ने बीबीसी के साथ की एक बातचीत में कहा था कि ''मैं भाग्य पर बहुत भरोसा करता हूं और सलमान की शादी की चिंता मुझे इसीलिए नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि भाग्य में जब-जब जो-जो लिखा है वह हो कर रहेगा।'' इसके साथ ही उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा था कि वो एक पायलट थे और उनके पास हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी है। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था इसीलिए वो लेखक बन गए।