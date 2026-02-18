गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बड़ा खुलासा, बोली- अगर सुधर जाए तो...

इतना ही नहीं, सुनीता ने साथ ही ये भी कहा कि वो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं और इस उम्र में हर महिला को अपने परिवार का सहारा चाहिए। उन्होंने कहा, "इस उम्र में हमें ऐसे पति और बच्चे चाहिए जो हमारा ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करें और तनाव न दें।" तो वहीं दूसरी ओर, कुछ दिन पहले ANI से बातचीत में गोविंदा ने भी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और कहा, "मुझ पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। ये आरोप मेरी बचपन की प्रेमिका ने लगाए हैं। प्यार के मामले में हमारी नजदीकियां कभी ठीक नहीं रही। लोगों की राय है कि अब जो प्यार है, वो भी उम्र के कारण है।"