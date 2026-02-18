मुझे मत घसीटिए…डॉन 3 के कंट्रोवर्सी पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, हुआ वायरल

बता दें, बॉलीवुड के कई जाने-माने फिल्ममेकर और कलाकार आमिर खान के मुंबई आवास पर एक सभा के लिए इकठ्ठा हुए थे। इस मीटिंग में करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी, जोया अख्तर और पुनीत गोयनका जैसे नामी प्रोड्यूसर भी शामिल थे। हालांकि, इस बैठक का विषय फिलहाल साफ नहीं हुआ है और ये तय नहीं किया जा सका कि ये मुलाकात 'डॉन 3' के विवाद से जुड़ी हुई थी या किसी और मुद्दे पर।