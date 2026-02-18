पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी के कमांडर थे, और सिद्धार्थ के बचपन और करियर की दिशा में अहम भूमिका भी निभाई। उनके सख्त लेकिन प्रेमभरे संस्कारों ने सिद्धार्थ को न केवल जमीन से जोड़ा रखा, बल्कि उन्हें जीवन में मजबूत बनाया। साथ ही, सिद्धार्थ ने पिता के लिए एक इमोशनल नोट में लिखा, "पापा बहुत ईमानदारी, सच्चाई और संस्कारों वाले इंसान थे। वे ऐसी मूल्यवेताओं पर जिए जो कभी झुकी नहीं। बिना सख्ती के अनुशासन और बिना ईगो के ताकत उनकी खासियत थी। जब जिंदगी ने उन्हें कई बार जरा तो भी उनकी सकारात्मकता कम नहीं हुई।" जो खूब वायरल हो रहा है।