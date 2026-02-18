18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

Sidharth Malhotra father dies: पिता के निधन से सिद्धार्थ मल्होत्रा गहराई से टूट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट पढ़ते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 18, 2026

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

पिता के निधन से टूटे एक्टर (सोर्स: IMDb)

Sidharth Malhotra father dies: चार दिन पहले बॉलीवुड के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​अपने पिता पूर्व मर्चेंट नेवी कमांडर सुनील मल्होत्रा ​​को खो दिया। इस मुश्किल वक्त में सिद्धार्थ अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ दिल्ली पहुंचकर परिवार के साथ रह रहे हैं। टाइम्स के अनुसार, अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं, लेकिन परिवार अभी भी एक साथ समय बिता रहा है।

प्यार और सम्मान का इजहार

सिद्धार्थ और उनके पिता का रिश्ता बेहद खास था। एक्टर ने कई बार पिता के लिए अपने प्यार और सम्मान का इजहार किया है। उन्होंने सुनील मल्होत्रा ​​को अपना पसंदीदा हीरो और जिंदगी भर की प्रेरणा का स्रोत बताया। बता दें, इस बार भी अपने पिता के चले जाने के बाद अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करते नजर आए है।

सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी के कमांडर थे, और सिद्धार्थ के बचपन और करियर की दिशा में अहम भूमिका भी निभाई। उनके सख्त लेकिन प्रेमभरे संस्कारों ने सिद्धार्थ को न केवल जमीन से जोड़ा रखा, बल्कि उन्हें जीवन में मजबूत बनाया। साथ ही, सिद्धार्थ ने पिता के लिए एक इमोशनल नोट में लिखा, "पापा बहुत ईमानदारी, सच्चाई और संस्कारों वाले इंसान थे। वे ऐसी मूल्यवेताओं पर जिए जो कभी झुकी नहीं। बिना सख्ती के अनुशासन और बिना ईगो के ताकत उनकी खासियत थी। जब जिंदगी ने उन्हें कई बार जरा तो भी उनकी सकारात्मकता कम नहीं हुई।" जो खूब वायरल हो रहा है।

मर्चेंट नेवी कैप्टन से लेकर बीमारी का डटकर मुकाबला

इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया, "समुद्र की कमान संभालने वाले मर्चेंट नेवी कैप्टन से लेकर बीमारी का डटकर मुकाबला करने तक, पापा ने कभी हार नहीं मानी। स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर पर होने के बाद उनकी हिम्मत ऊंची रही। उनकी ईमानदारी मेरी विरासत है, उनकी ताकत मेरी राह दिखाती है और उनकी सकारात्मक सोच आज भी इस परिवार को जोड़कर रखती है।"

आज इस कठिन घड़ी में सिद्धार्थ और कियारा परिवार के साथ रहकर अपने पिता को याद कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं को हमेशा अपने दिल में संजोए रखेंगे। उनके इस भावुक समय में फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से भी गहरा सहानुभूति और सपोर्ट मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Feb 2026 08:56 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Sidharth Malhotra Father Death : सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की निधन, इस बीमारी ने ली जान, मर्चेंट नेवी में थे कैप्टन

Sidharth Malhotra, Sidharth Malhotra Father Death, Sidharth Malhotra Father Death Reason,
स्वास्थ्य

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड

Salim Khan Health Update: सलमान खान के पिता की हालत में सुधार, इस वजह से किया गया था अस्पताल में भर्ती

Salim Khan Health Update
बॉलीवुड

‘मैंने प्यार किया’ के बाद संघर्ष कर रहे सलमान को सलीम खान की फेक न्यूज से मिला बड़ा ब्रेक

बॉलीवुड

Salim Khan Hospitalised: 90 वर्षीय सलीम खान अस्पताल में हुए भर्ती, चिंता में नजर आए एक्र सलमान खान

Salim Khan Hospitalised
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.