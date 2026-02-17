सलीम खान ने जब बेटे सलमान के लिए फैलाई थी झूठी खबर, जानिए क्या था पूरा मामला?

अब मसला ये था कि इतनी बड़ी सुरपर-डुपर हिट फिल्म देने के बाद भी सलमान को कोई फिल्म मिल नहीं रही थी। इस बात से पिता सलीम काफी परेशान थे। जब एक 1 साल तक सलमान को कोई फिल्म नहीं मिली तो सलीम खान ने एक मैगजीन में ये झूठी खबर छपवा दी कि सलमान को बड़े-बड़े फिल्म निर्माता फिल्मो के ऑफर दे रहे हैं। अब इस झूठी खबर का असर इतना गहरा हुआ कि सलमान के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उनकी बंद किस्मत का ताला खुल गया। इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि फेक खबर छपने के बाद उनके पास प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई थी।