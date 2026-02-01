16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

9 करोड़ केस में जमानत के बाद राजपाल यादव की फैमिली का रिएक्शन आया सामने

Rajpal Yadav Bail: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दे दी है। इस पर उनके मैनेजर ने बड़ी बात कही है और बताया है कि परिवार के लोग इस खबर से काफी खुश हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Feb 16, 2026

Rajpal Yadav Bail

राजपाल यादव को मिली जमानत। (फोटो सोर्स: rajpalofficial)

Rajpal Yadav Bail: अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके घर में भावुक माहौल देखने को मिला और परिजनों ने इसे 'सुकून भरा पल' बताया।

कठिन समय था, अब मिली राहत

राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने परिवार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद परिवार लगातार कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए था। जमानत मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल है। गोल्डी ने कहा कि परिवार अदालत के फैसले का सम्मान करता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा।

परिवार और मैनेजर की प्रतिक्रिया

जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद राहत और खुशी का दिन है। परिवार इस फैसले से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि राजपाल यादव जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। परिवार के मुताबिक, यह राहत इसलिए भी खास है क्योंकि अब वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक समारोह में उनकी मौजूदगी पूरे परिवार के लिए मायने रखती है।

फिल्म इंडस्ट्री से मिला समर्थन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इनमें सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और निर्देशक डेविड धवन के नाम शामिल हैं। वहीं गायक गुरु रंधावा, मीका सिंह और अनूप जलोटा ने भी सहयोग की घोषणा की। परिवार ने इस सहयोग के लिए आभार जताया। परिजनों का कहना है कि इस समर्थन ने उन्हें हौसला दिया।

इन फिल्मों से बनाई खास पहचान

राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के जाने-माने कॉमिक कलाकार हैं। उन्होंने भूल भुलैया, चुप चुप के, हंगामा, गरम मसाला और मैं मेरी पत्नी और वो जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है।

फिलहाल, जमानत मिलने के बाद उनके परिवार और फैंस के बीच राहत का माहौल है, जबकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग
बॉलीवुड
IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

राजपाल यादव

Updated on:

16 Feb 2026 10:13 pm

Published on:

16 Feb 2026 10:00 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 9 करोड़ केस में जमानत के बाद राजपाल यादव की फैमिली का रिएक्शन आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव को बड़ी राहत: 11 दिन बाद आएंगे तिहाड़ से बाहर, 18 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत

Rajpal Yadav Gets Interim Bail
मनोरंजन

पाकिस्तान को हराने के बाद सोशल मीडिया पर जश्न: भारत की जीत पर बॉलीवुड सितारों के आए रिएक्शंस

India vs Pakistan Match
मनोरंजन

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा पर शशि थरूर का बड़ा बयान, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में गूंजा नाम

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा पर शशि थरूर का बड़ा बयान, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में गूंजा नाम
बॉलीवुड

IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग
बॉलीवुड

HC सुनवाई में Rajpal Yadav को मिलेगी जमानत या फिर कटेंगी रातें जेल में? जानें क्या होगा फैसला

HC सुनवाई में Rajpal Yadav को मिलेगी जमानत या फिर कटेंगी रातें जेल में? जानें क्या होगा फैंसला
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.