9 करोड़ केस में जमानत के बाद राजपाल यादव की फैमिली का रिएक्शन आया सामने

राजपाल यादव को मिली जमानत। (फोटो सोर्स: rajpalofficial)
Rajpal Yadav Bail: अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके घर में भावुक माहौल देखने को मिला और परिजनों ने इसे 'सुकून भरा पल' बताया।
राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने परिवार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद परिवार लगातार कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए था। जमानत मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल है। गोल्डी ने कहा कि परिवार अदालत के फैसले का सम्मान करता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा।
जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद राहत और खुशी का दिन है। परिवार इस फैसले से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि राजपाल यादव जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। परिवार के मुताबिक, यह राहत इसलिए भी खास है क्योंकि अब वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक समारोह में उनकी मौजूदगी पूरे परिवार के लिए मायने रखती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इनमें सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और निर्देशक डेविड धवन के नाम शामिल हैं। वहीं गायक गुरु रंधावा, मीका सिंह और अनूप जलोटा ने भी सहयोग की घोषणा की। परिवार ने इस सहयोग के लिए आभार जताया। परिजनों का कहना है कि इस समर्थन ने उन्हें हौसला दिया।
राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के जाने-माने कॉमिक कलाकार हैं। उन्होंने भूल भुलैया, चुप चुप के, हंगामा, गरम मसाला और मैं मेरी पत्नी और वो जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है।
फिलहाल, जमानत मिलने के बाद उनके परिवार और फैंस के बीच राहत का माहौल है, जबकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग