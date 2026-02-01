9 करोड़ केस में जमानत के बाद राजपाल यादव की फैमिली का रिएक्शन आया सामने

जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद राहत और खुशी का दिन है। परिवार इस फैसले से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि राजपाल यादव जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। परिवार के मुताबिक, यह राहत इसलिए भी खास है क्योंकि अब वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक समारोह में उनकी मौजूदगी पूरे परिवार के लिए मायने रखती है।