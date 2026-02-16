पाकिस्तान को हराने के बाद सोशल मीडिया पर जश्न: भारत की जीत पर बॉलीवुड सितारों के आए रिएक्शंस

विवेक ओबरॉय ने ट्वीट किया, 'ये मौका भी गया। ईशान किशन की 40 गेंदों पर 77 रन की शानदार पारी और शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या की बेहतरीन विकेटों ने मैच पलट दिया। पूरे मैच के दौरान मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि अब मेरे कान बज रहे हैं! हमारी मेन इन ब्लू को और ताकत मिले।'