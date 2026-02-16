16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

Elvish Yadav Congratulates Rinku Singh: IND vs PAK मैच में जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दोनों के उत्साह और खुशी से भरे बातचीत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 16, 2026

IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

एल्विश यादव संग रिंकू सिंह (सोर्स: bolobollywood के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Elvish Yadav Congratulates Rinku Singh: कल हुए शानदार और रोमांचक ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर कर एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया। बता दें, इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए, जिसमें ईशान किशन का 77 रनों का दमदार परफॉर्मेंस दिया। तो वहीं, पाकिस्तान की टीम मजबूती से बल्लेबाजी नहीं कर सकी और 18 ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

भारत के गेंदबाजों की भी दमदार भूमिका

इतना ही नहीं, भारत के गेंदबाजों की भी दमदार भूमिका रही। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने अपनी कसी हुई बॉलिंग से नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने फैंस को एक आरामदायक और मजबूत प्रदर्शन का तोहफा दिया।

बता दें, मैच खत्म होने के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह के बीच वीडियो कॉल की भी चर्चा की। एल्विश ने रिंकू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और बातचीत में रिंकू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, "एल्विश मैच देखने क्यों नहीं आए, जिस पर एल्विश ने बताया कि वे घर से ही मैच देख रहे थे। बहुत तगड़ा माहौल था, मजा आ गया।" उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और रिंकू को टैग करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी।

भारत की पाकिस्तान पर जीत

दरअसल, ये दोस्ती नई नहीं है। 2025 के एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद भी ये जोड़ी खूब चर्चा में आई थी और अब भी फैंस एक बार फिर ऐसा वीडियो देखना काफी पसंद कर रहे है। इससे पहले भी दोनों ने एक-दूसरे को वीडियो कॉल पर बधाई दी थी, जिसमें रिंकू ने प्यार से एल्विश को "भैया" कहा था। इस तरह से दोनों के बीच गहरा आपसी सहयोग और दोस्ती हमेशा देखने को मिलती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

16 Feb 2026 12:08 pm

Published on:

16 Feb 2026 12:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

HC सुनवाई में Rajpal Yadav को मिलेगी जमानत या फिर कटेंगी रातें जेल में? जानें क्या होगा फैसला

HC सुनवाई में Rajpal Yadav को मिलेगी जमानत या फिर कटेंगी रातें जेल में? जानें क्या होगा फैंसला
बॉलीवुड

मैदान में IND-PAK की टक्कर और इधर टिकट खिड़की पर ‘ओ रोमियो’ को लगा झटका

O Romeo Box Office Collection Day 3
बॉलीवुड

रिहाई की अफवाहों पर राजपाल यादव की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री से मिली आर्थिक मदद पर दिया बड़ा बयान

रिहाई की अफवाहों पर राजपाल यादव की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री से मिली आर्थिक मदद पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ में नागार्जुन को मिला था ‘रहमान डकैत’ का रोल? अभिनेता ने अक्षय खन्ना को मिले प्यार के बाद बताया सच

Nagarjuna On Dhurandhar Controversy
बॉलीवुड

भूल जाएंगे ‘लैला मजनू’! इम्तियाज अली लेकर आ रहे ‘हीर रांझा’, रोहित सराफ निभाएंगे लीड किरदार

Rohit Saraf In Imtiaz Ali Heer Ranjha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.