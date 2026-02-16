IND vs PAK जीत के बाद, एल्विश यादव और रिंकू सिंह का कॉल वायरल इंटरनेट पर लगाई आग

बता दें, मैच खत्म होने के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह के बीच वीडियो कॉल की भी चर्चा की। एल्विश ने रिंकू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और बातचीत में रिंकू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, "एल्विश मैच देखने क्यों नहीं आए, जिस पर एल्विश ने बताया कि वे घर से ही मैच देख रहे थे। बहुत तगड़ा माहौल था, मजा आ गया।" उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और रिंकू को टैग करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी।