एल्विश यादव ने की जिया शंकर से सगाई? अंगूठी की फोटो आते ही मचा हंगामा, बोले- मुझे प्यार मिल गया…

Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar: यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसके बाद हर तरफ हंगामा मच गया है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 05, 2026

Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar

Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar (सोर्स- elvish_yadav)

Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar: यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर हर समय चर्चाओं में रहने वाले एल्विश यादव की एक तस्वीर से चारों तरफ हंगामा मच गया है। एल्विश ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके बाद उनकी सगाई की अटकलें शुरू हो गईं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।

जिया शंकर से की एल्विश ने सगाई? (Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar)

इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर जारी करते हुए एल्विश ने लिखा- आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया। इस तस्वीर में एल्विश ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है जिसके हाथ में अंगूठी नजर आ रही है। इसी के साथ ही जिया शंकर को उन्होंने इस तस्वीर में टैग किया है। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही ये तेजी से वायरल हो रही है।

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हिंदू एक्टर ने करवाया अल्लाह के नाम का टैटू, फोटो सामने आते ही मचा बवाल, ‘द 50’ में नजर आ रहा अभिनेता

Karan Patel Tattoo in Show The 50
TV न्यूज

लॉरेंस बिश्नोई पर तंज कसते हुए कपिल शर्मा ने दिया बेबाक बयान, LIVE इवेंट में बोले- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर…

लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो सुनते हैं बड़े-बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन कपिल शर्मा कहा किसी से डरने वाले हैं। एक लाइव इवेंट के जरिए उन्होंने लॉरेंस गैंग पर तंज कस दिया। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।
TV न्यूज

सपना चौधरी ने नाइजीरियन रैपर पर किया नस्लवादी कमेंट! बोलीं- उसके जैसी काली तो…

सपना चौधरी अक्सर अपने बेबाक अंदाज और डांस से फैंस का जीत ही लेती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया उससे उनके फैंस भी नाराज हो गए। सपना ने द 50 शो में एक नाइजीरियन रैपर को इशारों-इशारों में काला कह डाला। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।
TV न्यूज

‘ऐसे ही एक्टिंग करते रहे तो शेफाली की आत्मा को शांति…’, पराग त्यागी के पोस्ट पर यूजर ने किया कमेंट

Shefali Jariwala husband Come Back
TV न्यूज

शो में कंटेस्टेंट को पड़ा थप्पड़, हाथापाई का वीडियो वायरल, ‘द 50’ शुरु होने से पहले ही बड़ा कांड

Rajat Dalal Slapped Digvijay Rathee in The 50
TV न्यूज
