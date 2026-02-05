एल्विश यादव ने की जिया शंकर से सगाई? अंगूठी की फोटो आते ही मचा हंगामा, बोले- मुझे प्यार मिल गया…

Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar (सोर्स- elvish_yadav)
Elvish Yadav Engaged To Jiya Shankar: यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर हर समय चर्चाओं में रहने वाले एल्विश यादव की एक तस्वीर से चारों तरफ हंगामा मच गया है। एल्विश ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके बाद उनकी सगाई की अटकलें शुरू हो गईं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।
इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर जारी करते हुए एल्विश ने लिखा- आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया। इस तस्वीर में एल्विश ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है जिसके हाथ में अंगूठी नजर आ रही है। इसी के साथ ही जिया शंकर को उन्होंने इस तस्वीर में टैग किया है। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही ये तेजी से वायरल हो रही है।
