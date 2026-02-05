एल्विश यादव ने की जिया शंकर से सगाई? अंगूठी की फोटो आते ही मचा हंगामा, बोले- मुझे प्यार मिल गया…

इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर जारी करते हुए एल्विश ने लिखा- आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया। इस तस्वीर में एल्विश ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है जिसके हाथ में अंगूठी नजर आ रही है। इसी के साथ ही जिया शंकर को उन्होंने इस तस्वीर में टैग किया है। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही ये तेजी से वायरल हो रही है।