‘ऐसे ही एक्टिंग करते रहे तो शेफाली की आत्मा को शांति…’, पराग त्यागी के पोस्ट पर यूजर ने किया कमेंट

Shefali Jariwala husband Come Back: टीवी दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है, क्योंकि एक्टर पराग त्यागी ने अपनी लंबी खामोशी तोड़ते हुए दमदार कमबैक कर लिया है। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के ठीक आठ महीने बाद, पराग ने सोशल मीडिया पर अपने नए शो की झलक शेयर की, जिसे देखकर फैंस का दिल भर आया। पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- “ऐसे ही एक्टिंग करते रहे तो शेफाली की आत्मा को शांति मिलेगी…”