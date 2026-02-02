Vijay Arora: राजेश खन्ना को टक्कर देने की ताकत रखता था ये एक्टर, एक झलक देखने के लिए मरती थीं लड़कियां

बता दें विजय अरोड़ा ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और टीवी के कई मशहूर सीरियल्स में भी नजर आए। रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने ‘मेघनाथ’ का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने उतना ही पसंद किया जितना राम और सीता के रोल को। फिल्मों में उन्होंने खूब काम किया, लेकिन उतनी बड़ी पहचान नहीं बना पाए जितनी उनकी प्रतिभा के लायक थी। अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में वे बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए, उन्होंने खुद माना था कि यही वजह उनके करियर को नुकसान पहुंचा गई।